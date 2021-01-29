Ямочный ремонт дорог в Минске с 1 февраля будет организован круглосуточно

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска проинформировал, что по его поручению с 1 февраля ремавтодоры столицы будут заниматься ямочным ремонтом дорог в круглосуточном режиме, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома", в субботу и воскресенье на предприятии будут рабочие дни, а с понедельника объявлен круглосуточный режим. То же касается и горремавтодоров в районах столицы, а также ОАО "Макродор" (асфальтобетонный завод).

"Работа по ямочному ремонту организуется в круглосуточном режиме, то есть и ночью. Это работа машин, оборудования, а значит, шумы, вибрация, другие возможные неудобства. Прошу отнестись жителей с пониманием", - сказал Александр Дорохович.

Он уточнил, что этой зимой из-за частого перепада температуры с минуса на плюс и обратно повреждение асфальтобетонного покрытия происходит более активно. "Наша задача - в соответствии с технологией, с контролем качества устранить ямочность", - добавил зампред Мингорисполкома.-0-