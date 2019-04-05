Ямочный ремонт на дорогах Гродненской области планируется завершить до конца мая

5 апреля, Ивье /Корр. БЕЛТА/. Привести в порядок дороги Гродненской области - местные и республиканские - планируется до конца мая. Об этом сегодня на пресс-конференции для республиканских и региональных СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Минувшая зима сказалась на дорожной сети региона. Состояние некоторых улиц и дорог вызывают нарекания жителей области.

"Уже начали работу асфальтные заводы дорожных организаций региона, что позволит активизировать ямочный ремонт. В течение апреля-мая планируем привести дороги в порядок после зимы. Активно наносится дорожная разметка", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что будет продолжено в регионе и строительство дорог, и их капитальный ремонт.

Например, на 2019 год запланировано капитально отремонтировать свыше 210 км местных дорог и мостов во всех районах области. В центре внимания окажутся и населенные пункты. В поселках Сопоцкин (Гродненский район) и Мир (Кореличский район) завершат начатые в 2018 году работы по обновлению дорог. В этом году аналогичные работы начнут в г.п. Острино (Щучинский район) и Радунь (Вороновский район).

Приведут в порядок дороги в Сморгони. Районный центр в этом году примет областные "Дажынкі". Капитально отремонтируют здесь, в частности, улицу Советскую.

Продолжатся работы и на республиканских дорогах. Завершается реконструкция трассы М6 Минск-Гродно. Открытие движение по всем полосам (по две в каждом направлении) планируется в преддверии II Европейских игр.-0-