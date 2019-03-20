Ямочный ремонт во дворах Минска запланирован в этом году на 160 тыс. кв.м

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во дворах Минска в 2019 году запланирован ямочный ремонт на 160 тыс. кв.м дорог, сообщила на пресс-конференции заместитель генерального директора по благоустройству ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Валентина Барковская, передает корреспондент БЕЛТА.

На 2019 год на благоустройство придомовых территорий выделено свыше Br44,2 млн, из них на санитарное содержание - около Br28,3 млн, на текущий ремонт и благоустройство - Br10 млн, на устройство контейнерных площадок - Br2,9 млн, на капитальный ремонт - более Br3 млн.

"Планируется выполнить ямочный ремонт на 160 тыс. кв.м, капитальный - в 28 дворах. Плюс будут построены 103 контейнерные площадки, отремонтированы 173 наружные лестницы и 35 га газонов. Высадим 2,88 тыс. деревьев, 19 тыс. кустарников", - рассказала Валентина Барковская.

В целом, подчеркнула замдиректора, организация будет работать над улучшением эстетического вида города и стараться поддерживать санитарный порядок.-0-