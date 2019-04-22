"Яндекс" назвал самые длинные и короткие маршруты минского транспорта

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аналитики "Яндекса" изучили общественный транспорт Минска, измерили маршруты автобусов, троллейбусов, трамваев по длине и их интервалы движения, сообщили БЕЛТА в компании.

Для вычислений были использованы данные мобильного приложения "Яндекс.Транспорт".

Самый короткий маршрут оказался у автобуса №72д, который ездит от метро "Могилевская" до одноименного электродепо и проезжает 1,8 км (правда, в обратную сторону он идет другим путем длиной в 3 км). Самый протяженный маршрут у автобуса №300э (45,7 км), который перевозит пассажиров от центрального автовокзала до аэропорта.

Что касается интервалов движения, то в будни чаще всего ходит автобус №42 (в среднем через каждые 6 мин.). На втором месте троллейбус №27 и трамвай №6 (6,1 мин.), на третьем - троллейбус №6 (6,5 мин.). В часы пик (с 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 20.00) лидируют троллейбус №27 и автобус №42, которые ходят каждые 4,6 мин.

В выходные чаще всего ходит трамвай №6 (7,7 мин.). Чуть реже - троллейбус №6 с интервалом движения в 8,1 мин. На третьем месте - автобус №130: в среднем в выходные дни он забирает пассажиров через каждые 8,2 мин.

Мобильное приложение "Яндекс.Транспорт" было запущено в Минске 21 февраля 2018 года. "Яндекс" располагает информацией о передвижении большей части муниципального транспорта Минска - это 225 маршрутов, в том числе 155 автобусных, 62 троллейбусных и 8 трамвайных. Информацию предоставляет ГП "Минсктранс". Автобусы, троллейбусы и трамваи обозначены на карте метками, которые движутся практически в реальном времени - данные обновляются раз в 15 секунд. Для каждой остановки приложение показывает список всех номеров, которые на ней останавливаются, а для каждого номера - линию маршрута и список остановок. "Яндекс.Транспорт" позволяет следить за движением транспорта почти во всех крупных городах Беларуси, в 45 населенных пунктах России, а также в Будапеште, Окленде, Тампере и Хельсинки. В десятках других городов приложение работает как справочник: показывает информацию об остановках и маршрутах следования транспорта. Также информация о движении общественного транспорта есть в поисковом приложении "Яндекса" для Android и iOS.-0-