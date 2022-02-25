Янков: отдельные участки для голосования в Могилевской области приближаются к явке 50%

25 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Досрочное голосование в Могилевской области идет активно, отдельные участки уже приближаются к явке избирателей в 50%. Об этом журналистам сообщил депутат облсовета, председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня в Беларуси от профсоюзов работают почти 9 тыс. наблюдателей, в Могилевской области - более 1,1 тыс. на 707 участках. Сегодня я был на Добоснянском участке для голосования в Кировском районе. Здесь зарегистрировано более 400 избирателей. Ближе к обеду явка на участке уже была более 40%. Естественно, мы отслеживаем ситуацию и информируем Федерацию профсоюзов о своей работе и о том, как идут дела на участках", - отметил Дмитрий Янков.

По его словам, высокая активность голосующих отмечена во всех регионах. Многие приходят семьями. Даже несмотря на возможность проголосовать на дому, люди почтенного возраста часто принципиально идут на участок, чтобы высказать свою позицию.

По данным профсоюзных наблюдателей, за прошедшие дни досрочного голосования серьезных вопросов на участках не возникало, а все имеющиеся оперативно решались на местах.

"Для полного и достоверного контроля за голосованием в Минске, в штаб-квартире Федерации профсоюзов, работает Общественный и информационный центр по наблюдению за референдумом. Сюда в режиме реального времени поступают сведения о том, что происходит на всех участках. Полученные данные центр аккумулирует и передает СМИ и общественности для создания объективной картины республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси", - подчеркнул председатель Могилевского областного объединения профсоюзов.-0-

Фото Олега Фойницкого