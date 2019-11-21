Япония выделила гранты на медоборудование Гомельской, Хойникской и Калинковичской больницам

21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гранты в размере более $217 тыс. на закупку медоборудования выделены трем больницам Гомельской области по программе правительства Японии "Корни травы - грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека". В Гомельской областной детской клинической больнице церемония передачи оборудования состоялась сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Учреждение получило видеоэндоскопическую систему на $80,4 тыс. для эндоскопического отделения. На церемонии передачи Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси Хироки Токунага отметил, что проект грантовой помощи "Корни травы" реализуется в Беларуси уже 15 лет. "Мы помогаем жителям, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в приобретении необходимого оборудования", - сказал он. С 2004 года реализовано более 50 проектов по программе "Корни травы". Общая сумма грантов превысила $4 млн.

Новое оборудование в Гомельской областной детской больнице позволяет проводить исследования на современном уровне. "Теперь аккумулированы все виды обследований на нашей базе, при этом некоторые виды внедрены впервые. Проводятся обследования детям любого возраста, начиная с периода новорожденности", - отметил главный врач больницы Вячеслав Ижаковский. Высокотехнологичный аппарат позволяет видеть изображение слизистой как под микроскопом, а также ворсинки кишечника, все патологические изменения, есть возможность вести видеозапись проводимых манипуляций. На оборудовании выполняют ежедневно не менее 10 исследований. По словам главврача, в целом за 10 месяцев этого года в отделении провели более 3,3 тыс. исследований. За это время осуществили свыше 100 процедур по извлечению инородных тел у детей из дыхательных путей.

Вячеслав Ижаковский рассказал, что сотрудничество по программе "Корни травы" учреждение начало с 2009 года. За это время реализовано три важных проекта. По первому была получена эндоскопическая система для проведения исследования детей раннего возраста. Второй грант позволил улучшить функциональную диагностику. Нынешний проект дает возможность завершить формирование такого подразделения, как эндоскопическая диагностика.

На церемонии заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов выразил слова благодарности в адрес правительства Японии, посольства Японии в Беларуси за оказанную помощь. "Это вклад в здоровье людей", - сказал он. Также заместитель председателя подчеркнул, что развитие отрасли здравоохранения находится на постоянном контроле государства. "Это позволяет оказывать влияние на демографическую ситуацию в регионе. Так, по предварительным данным, за 10 месяцев этого года показатель младенческой смертности составил 2,6 промилле, что сопоставимо с уровнем в странах Европейского союза и ниже, чем в странах СНГ", - привел пример Владимир Привалов.

В эти дни церемонии передачи оборудования проходят также в Хойникском и Калинковичском районах. Так, $60,45 тыс. выделено Хойникской центральной районной больнице на бронхоскоп и колоноскоп. Для Калинковичской ЦРБ - $76,35 тыс. для гастроскопа. В беседе с журналистами Хироки Токунага отметил, что сферы совместной деятельности намерены расширять: в будущем проекты планируют реализовывать не только в области медицины, но и социальной защиты, образования.-0-