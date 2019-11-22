"Японская осень" пришла в Могилев

22 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Концерт солистки и мастера игры на флейте сякухати Кацуры КреаСьон совместно с оркестром и хором Могилевской гимназии-колледжа искусств прошел сегодня в Могилеве. Выступление стало одним из событий фестиваля "Японская осень в Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Можно сказать, что на могилевской сцене состоялась мировая премьера. Вместе с оркестром и хором мы подготовили белорусскую народную песню "Купалинка", которую в таком звучании еще никто не слышал. Специально для концерта моя сестра написала ноты для оркестра. Кроме белорусской народной песни я представила еще 5 номеров, в которые вошли классические японские и мировые музыкальные произведения, колыбельные в моей аранжировке", - поделилась Кацура КреаСьон.

Такие совместные концерты - интересный опыт для учеников могилевской гимназии-колледжа. "Это помогает им познакомиться с культурами других стран. Мы хотим, чтобы наши дети получили всестороннее развитие. Сегодня они увидели и услышали бамбуковую флейту. Для них запланирован мастер-класс от Кацуры сан. Вероятно, наши юные музыканты освоят новые техники игры на своих инструментах, узнают новые способы правильного дыхания, - поделился директор гимназии-колледжа Александр Курсаков. - Наше учреждение образования уже три года принимает участие в фестивале "Японская осень в Беларуси". До этого мы все организовывали собственными силами. Впервые в этом году к организации праздника подключилось посольство Японии в Беларуси. Именно благодаря их помощи в Могилев приехала Кацура КреаСьон".

На данный момент в Могилевской гимназии-колледже обучаются около 500 студентов на трех отделениях: хореографическом, хоровом и инструментального исполнительства.-0-