Японские спортсмены отмечают высокий уровень витебской школы батута

29 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская область и японский город Маэбаси намерены установить постоянное взаимодействие в спортивной сфере. Планы по развитию сотрудничества в спорте председатель Витебского областного Совета депутатов, председатель областной федерации по прыжкам на батуте Владимир Терентьев обсудил сегодня на встрече с японской делегацией в Витебском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

В составе делегации прибыли главный специалист департамента культуры, спорта и туризма мэрии Маэбаси (префектура Гумма) Юки Хосино, гимнастки и их тренеры. Основная цель поездки - участие в пятидневных тренировочных сборах, которые пройдут на базе городского Центра по прыжкам на батуте.

"Витебская школа батута - самая сильная в мире по подготовке батутистов, поэтому для нас очень престижно и почетно провести здесь сборы совместно с белорусскими спортсменами под руководством ваших тренеров высшей категории. Мы заинтересованы и готовы обсуждать возможность налаживания постоянного сотрудничества в спортивной сфере, с проведением тренировочных сборов как в Витебске, так и в Маэбаси", - подчеркнул Юки Хосино.

Владимир Терентьев поддержал предложение. "В Маэбаси развитию спорта уделяется большое внимание со стороны местных органов власти. Поэтому для нас это сотрудничество тоже очень важно, ведь всегда нужно развиваться и интересоваться чужим опытом", - добавил он.

Участники встречи обсудили также перспективы взаимодействия в других сферах. "Мэрия Маэбаси заинтересована в том, чтобы этот приезд стал первым шагом в нашем дальнейшем совместном сотрудничестве с Витебской областью, а точки взаимных интересов установились также в экономике, культуре, сельском хозяйстве ", - сказал от имени руководства мэрии руководитель японской делегации.

По словам Владимира Терентьева, в настоящее время у Витебской области очень мало межкультурных, экономических и спортивных связей с Японией, поэтому данная встреча очень важна для обеих сторон. Он выразил готовность к обсуждению совместных проектов по любым направлениям, которые приведут к практическому результату, послужат развитию двухстороннего взаимодействия и экономических контактов.-0-

Фото Александра Хитрова