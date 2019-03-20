"Ярмарка безопасности" пройдет в Оршанском районе

20 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Спасатели 21 марта проведут "Ярмарку безопасности" в Оршанском районе. Мероприятие пройдет впервые в поселке Ореховск, где проживают около 3,5 тыс. человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Выбор места проведения обусловлен тем, что в минувшем году в Оршанском районе произошло значительное количество пожаров (102), в которых погибли 15 человек.

Участие в ярмарке примут представители МЧС, ОСВОД, БДПО, юные спасатели, работники культуры. Организаторы определят лучшего "Гападара сяла". Все желающие смогут посоревноваться в установке извещателя, уборке территории от горючего мусора, эвакуации из задымленного помещения, скорости забивания гвоздей и других важных для безопасной жизнедеятельности навыках. Будут организованы выставка ремесел, игровые площадки и фотозоны для детей, мастер-классы по установке автономных пожарных извещателей, использованию огнетушителей. Также презентуют информационно-обучающую кампанию "Проведи время с пользой", выступят артисты художественной самодеятельности.

На протяжении дня на территории Ореховского сельсовета представители всех служб профилактики региона проведут информационно-разъяснительную работу с населением, запланированы посещения домов социально незащищенной категории граждан.-0-