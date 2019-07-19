19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка экологической и органической еды пройдет в Минске 21 июля по проспекту Машерова, 9/8, сообщили БЕЛТА организаторы.
Посетители смогут купить экологически чистую зелень, овощи, ягоды, мед, крупы, молочные продукты (в том числе козье молоко и творог), домашний хлеб на закваске и другую выпечку. Все, что будет представлено на прилавках, получено без ущерба природе, применения ядохимикатов, искусственных минеральных удобрений.
Будут организованы дегустации фермерской продукции, мастер-классы по лозоплетению и вытинанке, лотерея, консультации экспертов. Также гости смогут посетить лекции, где расскажут о выборе качественных продуктов, способах уменьшения количества мусора, экологичных методах гигиены и поддержания порядка в доме, познакомятся с опытом компостирования в условиях городской квартиры.
Организаторами ярмарки выступают экологическое учреждение "Агро-Эко-Культура" и ОО "Экодом".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2811 BYN
|2.284 BYN
|2.283 BYN
|USD
|2.0301 BYN
|2.027 BYN
|2.032 BYN
|RUB
|3.2314 BYN
|3.22 BYN
|3.232 BYN