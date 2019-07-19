19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка экологической и органической еды пройдет в Минске 21 июля по проспекту Машерова, 9/8, сообщили БЕЛТА организаторы.

Посетители смогут купить экологически чистую зелень, овощи, ягоды, мед, крупы, молочные продукты (в том числе козье молоко и творог), домашний хлеб на закваске и другую выпечку. Все, что будет представлено на прилавках, получено без ущерба природе, применения ядохимикатов, искусственных минеральных удобрений.

Будут организованы дегустации фермерской продукции, мастер-классы по лозоплетению и вытинанке, лотерея, консультации экспертов. Также гости смогут посетить лекции, где расскажут о выборе качественных продуктов, способах уменьшения количества мусора, экологичных методах гигиены и поддержания порядка в доме, познакомятся с опытом компостирования в условиях городской квартиры.

Организаторами ярмарки выступают экологическое учреждение "Агро-Эко-Культура" и ОО "Экодом".-0-