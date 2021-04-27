Ярмарка, концертные программы и спецпремия облисполкома - как в Могилеве отметят 1 Мая

27 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве утвердили программу праздничных мероприятий, посвященных Празднику труда, который традиционно отмечается 1 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в Могилевском горисполкоме.

В областном центре 1 мая пройдет выставка-ярмарка народного творчества мастеров декоративно-прикладного искусства, которая будет работать с 10.00 до 15.00. С 9.30 до 10.00 можно будет послушать выступление эстрадно-духового оркестра Могилевского областного отделения МЧС. Позже, в 10.00, состоится вручение специальной премии Могилевского областного исполнительного комитета в социальной сфере.

Творческие коллективы и исполнитель учреждений культуры "Дворец культуры области" и "Могилевская областная филармония" представят гостям концертную программу "Праздник Первомай!" Свое творчество подарят участникам праздника и творческие коллективы детских школ искусств города, Могилевского государственного колледжа искусств и Могилевской государственной гимназии-колледжа искусств имени Евгения Глебова - они представят концертную программу "Молодежь. Творчество. Единство". Выступления пройдут на открытой площадке у Дворца культуры области с 13.40 до 15.00.

В парковой зоне у "МогилевАттракционы" состоится культурно-развлекательная программа с участием коллективов Областного центра творчества и учреждений дополнительного образования города. Творческая программа будет проходить с 11.00 до 15.00. Еще одну концертную программу готовят творческие коллективы и исполнители учреждений культуры, образования и предприятий Могилева и Могилевского района. Она пройдет на площадке ГУ "Хоккейный клуб Могилев" с 12.00 до 15.00.

В сквере 40-летия Победы пройдет майский праздник "В единстве с Миром!", начало в 12.00. В это же время состоится торжественное открытие сезона фонтанов с концертно-развлекательной программой "День весны и труда" на открытой площадке у туристско-гостиничного комплекса "Могилевтурист". "Культурно-развлекательная программа и спортивный праздник пройдет на ул.Профсоюзной, 21, а на ул.Циолковского, 12, подготовят концертно-игровую программу. Их начало в 12.00", - отметили в горисполкоме.

Развлекательные и концертные мероприятия состоятся на территории средних школ №№13, 17, 7, начало в 12.00. В 15.00 на бульваре Непокоренных начнет работать интерактивная молодежная площадка.

На следующий день, 2 мая, в Могилеве начнутся традиционные вечера отдыха под живую музыку в сквере 40-летия Победы.-0-