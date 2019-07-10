Ярмарка малого бизнеса открылась в фестивальном Витебске

10 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В столице "Славянского базара" сегодня в 19-й раз открылась ярмарка "Малый бизнес в фестивальном Витебске", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии торжественного открытия приняли участие представители Витебского облисполкома и горисполкома, жители и гости города. Ярким моментом мероприятия стала презентация модных коллекций белорусских дизайнеров.

Традиционно ярмарка развернулась на двух площадках у Культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина" и по улице Замковая (напротив Витебского универмага). Свою продукцию представили около 60 предприятий и организаций малого и среднего бизнеса из различных регионов Беларуси и России. В их числе ОАО "Полесье" ф-л №1 "Пинский трикотаж", "Бобруйсктрикотаж", производители одежды и сумок из натуральной кожи, головных уборов, верхней одежды, сувениров из кожи от производственного кооператива "Лама" и "Ланатэкс", обуви, домашнего текстиля, сувенирной продукции, галантерейных изделий и других товаров народного потребления.

Ярмарка продлится по 18 июля. Ее программа включает показы мод, концертные программы и ряд мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение белорусских брендов. Организатор мероприятия - Витебский областной Центр маркетинга.-0-