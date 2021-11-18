Ярмарка "Народныя брэнды Магілеўшчыны" с презентацией всех районов области состоится 19-20 ноября

18 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставка-ярмарка "Народныя брэнды Магілеўшчыны" будет работать в Могилеве 19-20 ноября. Она разместится на площадке у Дворца культуры области. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском облисполкоме.

Тематическая торговля приурочена к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкi-2021". Ее участниками станут более 30 субъектов хозяйствования со всего региона. В широком ассортименте здесь будет представлена продукция общественного питания, кулинарные и кондитерские изделия, продовольственные и непродовольственные товары. Здесь можно будет приобрести мясные и молочные продукты, а также мед. Будут представлены сувениры, игрушки и другие изделия. Как отметили организаторы, во время выставки-ярмарки пройдут презентации всех районов области, а также Могилева и Бобруйска. Они представят свои наиболее значимые бренды: культурные, природные, туристические, сельскохозяйственные и другие.

Подворья каждого района будут тематически оформлены: "Свята хлеба" - Белыничский район, "Свята бульбы" - Бобруйский район, "Свята ягад і грыбоў" - Глусский район, "Свята меда" - Климовичский район, "Гусінае свята" - Костюковичский район, "Свята коласа" - Краснопольский район, "Свята льна" - Хотимский район и другие. В течение дня на каждой из площадок будут работать творческие коллективы.

В первый день, 19 ноября, выставка-ярмарка будет работать с 10.00 до 18.00. В субботу, 20 ноября, она продолжит свою работу - приобрести товары и различную продукцию можно будет с 10.00 до 16.00.-0-