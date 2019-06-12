Ярмарка "Палеская скарбнiца" объединит производителей из Беларуси, Украины, России

12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XIV Республиканская выставка-ярмарка "Палеская скарбнiца" начинает работу 12 июня в Мозыре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мозырском филиале Гомельского отделения БелТПП.

Участниками выставки, которая продлится по 15 июня, станут предприятия, компании, организации, предприниматели Беларуси, Украины, России. Около 50 экспонентов представят свою продукцию по таким направлениям, как пищевая, мебельная, легкая промышленность, машиностроение. Кроме того, на выставке можно будет познакомиться с изделиями ремесленников, мастеров народного творчества.

В этом году ярмарка разместится на двух площадках - открытой на площади Ленина и закрытой в городском Дворце культуры. Организатором мероприятия выступает Мозырский филиал Гомельского отделения БелТПП.

Также во время "Палескай скарбнiцы" 13 июня проведут бизнес-курс "Школа экспорта". Этот проект реализуется Белорусской торгово-промышленной палатой с 2018 года для оказания практического содействия предприятиям в совершенствовании внешнеэкономической деятельности, продвижении продукции, создании новых производств, поиске бизнес-партнеров. При активном участии местных органов власти серию семинаров проекта уже успешно провели в Орше и Борисове.-0-