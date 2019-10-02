Ярмарка региональных инициатив пройдет в Быхове 16 октября

2 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка "Региональные инициативы для микрорегионов развития" пройдет в Быхове 16 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Ярмарка станет одним из ключевых мероприятий проекта "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области". Знакомство с представленными инициативами пройдет в форме презентаций. Лучшие предложения получат грантовую поддержку на общую сумму 72 тыс. евро.

Проект реализуется Славгородским райисполкомом совместно с Быховским, Краснопольским, Кличевским и Чериковским районными исполнительными комитетами. Главная задача - поддержать мероприятия, которые будут содействовать совместной работе пяти районов Могилевщины в вопросах занятости и самозанятости населения.

Финансируется проект Европейским союзом и Международным фондом развития сельских территорий.-0-