Ярмарка региональных инициатив пройдет в Славгороде 15 сентября

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка "Региональные инициативы для развития микрорегионов" пройдет 15 сентября в районном центре культуры и народного творчества Славгорода (Могилевская область), сообщили БЕЛТА организаторы.

Участниками станут представители республиканских, областных, местных органов власти, некоммерческих и международных организаций. Для защиты собственных проектов на сцену выйдут заявители региональных инициатив, созданных для улучшения занятости и самозанятости населения. От каждого из пяти районов (Славгородского, Быховского, Кличевского, Краснопольского и Чериковского) будет выбрана инициатива, которая в большей степени реализует цели и задачи проекта. Победители получат грантовую поддержку на 72 тыс. евро. Кроме того, будет организована выставка уже воплощенных местных и региональных инициатив.

Ярмарка состоится по проекту "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области", финансируемому Европейским союзом. Проект реализует Славгородский районный исполнительный комитет в партнерстве с Быховским, Кличевским, Краснопольским и Чериковским райисполкомами и Международным фондом развития сельских территорий.-0-