Ярмарка с фуд-кортом кухонь народов мира откроется в Минске 21 декабря

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодние ярмарки пройдут практически во всех районах столицы, сообщил сегодня журналистам заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУПР Мингорисполкома Дмитрий Плеханов, передает корреспондент БЕЛТА.

На территории ранее пустовавшего завода "Минскдрев" на ул.Кальварийской, 21 в декабре откроется модная ярмарка с фуд-кортом кухонь народов мира и развлечениями. Площадка находится под открытым небом. Участие в ярмарке примут более 40 операторов общепита. Состоится фестиваль зимних напитков, будет организована фотозона с каруселью. Порадуют глаз арт-объекты и дизайнерская елка без единой иголки, украшенная шарами и огнями. 17 декабря в тестовом режиме ярмарка приняла первых посетителей. Она начнет работу 21 декабря и продлится до 15 января (ежедневно до 23.00).

22 декабря откроется ярмарка под названием "Метелица" на площадке у Комаровского рынка, где будут размещены 24 деревянных домика. Ярмарка будет работать с 12.00 до 22.00, а в новогоднюю ночь - до 6.00. На праздничныхе торговых точках будут продавать горячую еду, сладости, экопродукты, напитки, изделия ремесленников.

Уже знакомая минчанам молодежная локация с фуд-траками по ул.Куйбышева, 45 будет работать в преддверии Нового года с 25 по 29 декабря. Здесь будут ждать посетителей с 12.00 до 21.00. На территории установят несколько шатров, которые будут обогреваться. В программе - выставка самоваров и ледяных фигур, по вечерам - файер-шоу. Точек с едой будет девять.

На Октябрьской площади ярмарка "Калядны кiрмаш" начала работу 14 декабря. Торговля будет вестись по 7 января с 12.00 до 23.00, а с 8 по 15 января с 12.00 до 20.00. В новогоднюю ночь ярмарка будет открыта с 23.00 до 4.00. На Октябрьской площади представят уже знакомую концепцию рождественской ярмарки с 12 стеклянными торговыми павильонами в виде многогранников, похожих на соты.

В районе Дворца спорта "Калядны кiрмаш" будет работать с 14 декабря по 15 января с 14.00 до 23.00 в будние дни и с 12.00 до 23.00 в выходные. В новогоднюю ночь торговля развернется с 23.00 до 4.00. Здесь появятся более 35 деревянных торговых шале, в которых будет представлен широкий ассортимент новогодних товаров: от традиционных украшений и подарков до продукции пищевой и легкой промышленности. Можно будет приобрести искусственные ели, сувениры и подарки, художественные изделия и товары народного творчества, кондитерские блюда и сладости. На ярмарке "Калядны кiрмаш" предложат попробовать жареных улиток, драники и блины с разными начинками, бургеры и хот-доги, венгерские калачи, шашлыки и блюда, приготовленные на мангале. Из новинок - мясо в тандыре. В продаже будет глинтвейн и другие напитки.

Организаторы подготовили также насыщенную развлекательную программу у Дворца спорта. Здесь откроется парк аттракционов, будут организованы катания на пони и ездовых собаках в упряжках, шоу самоваров, синема-бар. Самые маленькие гости смогут отправить письмо Деду Морозу через новогоднюю почту. Можно будет также сфотографироваться с символами Рождества и Нового года.-0-