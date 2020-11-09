9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканская универсальная ярмарка "Славянский гостинец" пройдет в Светлогорске 10-13 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское отделение БелТПП.

Разместится ярмарка в Светлогорском центре культуры. В течение четырех дней производители и предприниматели со всех регионов страны представят здесь широкий ассортимент товаров.

По данным организаторов, предпочтение отдается белорусским предприятиям. Это одежда и обувь, галантерея и домашний текстиль, парфюмерия и косметика, подарки и сувениры, предметы интерьера, продукты и многое другое.

Работать ярмарка будет 10-12 ноября с 10.00 до 19.00, 13 ноября - с 10.00 до 15.00.

Как рассказали в оргкомитете, мероприятие будет проходить с учетом необходимых мер профилактики. Роллеты экспонентов будут размещены на расстоянии друг от друга, с отдельными входами. В зоне доступа посетителей будут антисептические и дезинфицирующие средства.

Универсальная ярмарка позволит производителям представить свою продукцию, а покупателям приобрести товары известных брендов. Организует мероприятие Светлогорский филиал Гомельского отделения БелТПП.-0-