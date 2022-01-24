Ярмарка вакансий для людей с инвалидностью пройдет в Гомеле 25 января

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Новости темы "Содействие занятости населения"
24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями пройдет в Гомеле 25 января, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.
Представители кадровых служб предприятий, общественных организаций и объединений людей с инвалидностью встретятся с соискателями. В каждом случае будут учтены возможности и состояние здоровья желающих трудоустроиться.
Общегородское мероприятие состоится по адресу: ул.Пролетарская, 18, областного центра. Всех заинтересованных ждут с 11.00 до 12.00.-0-