Ярмарка вакансий для пенсионеров пройдет в Могилеве 3 февраля

26 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка вакансий для людей пожилого и пенсионного возраста пройдет в Могилеве 3 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

На ярмарке вакансий будут представлены различные организации и предприятия города: ОАО "Ольса", Могилевский филиал РУП "Белпочта", Филиал ООО "Евроторг" в г. Могилеве, Октябрьский (г. Могилева) отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь, УКПП "Диета", КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева", ОАО "МогилевАттракционы" и другие.

Во время ярмарки вакансий у соискателей будет возможность познакомиться с имеющимися вакансиями, пообщаться с представителями кадровых служб предприятий и организаций, задать все волнующие вопросы.

"Сейчас чаще мы проводим электронные ярмарки вакансий. Но люди более старшего возраста не все умеют пользоваться интернетом, поэтому было принято решение собрать их у нас", - отметила начальник отдела анализа рынка труда, профессиональной ориентации и обучения граждан Ирена Католикова.

Ярмарка вакансий для пожилых людей пройдет в Могилеве по адресу: ул. Космонавтов, 17. Начало в 11.00.-0-