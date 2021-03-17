17 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка вакансий пройдет в Бобруйске 18 марта. Такая информация размещена на сайте Бобруйского горисполкома, сообщает БЕЛТА.
Мероприятие по трудоустройству состоится в актовом зале управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома. "Проводится ярмарка вакансий для граждан, освобожденных из мест лишения свободы, инвалидов и молодежи", - отметили в горисполкоме.
К участию приглашены семь организаций. Люди, находящиеся в поиске работы, смогут ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, режимом и условиями труда, задать интересующие вопросы. "С целью профилактики острых респираторных инфекций посетителей принимают при наличии индивидуальных средств защиты", - подчеркнули организаторы.
Ярмарка вакансий будет проходить с 10.00 до 12.00.-0-