13 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 20 мая. Мероприятие состоится онлайн, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

"Ярмарка пройдет с 11.00 до 13.00. В это время у нанимателя и соискателя будет возможность провести диалог по вопросам трудоустройства. Соискатели смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями, задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование. В свою очередь наниматели смогут ознакомиться с резюме тех, кто находится в поиске работы", - отметили в управлении.

Ярмарка вакансий пройдет на электронной платформе e-vacancy.by.-0-