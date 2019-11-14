Ярмарки и выставки-продажи развернутся на избирательных участках Минской области 17 ноября

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,15 тыс. объектов торговли и общественного питания будут работать в день выборов в Палату представителей в Минской области на избирательных участках и поблизости от них. Об этом БЕЛТА сообщила начальник главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Татьяна Шевцова.

В организации торгового обслуживания будут задействованы в том числе 16 крупнейших торговых сетей республиканского значения, 26 крупных промышленных предприятий Минской области, более 150 субъектов торговли и общественного питания, а также ремесленники и индивидуальные предприниматели. Торговые объекты будут открыты с 9.00 до 20.00.

В райцентрах и крупных населенных пунктах развернутся мини-ярмарки. Вниманию посетителей будет представлена продукция перерабатывающих предприятий, мясомолочной отрасли, комбинатов хлебопродуктов, хлебозаводов, рыбхозов и других организаций торговли и общепита. На крупных избирательных участках состоятся 65 выставок-продаж кулинарных, кондитерских и булочных изделий. Организации мясомолочной отрасли и птицепереработки проведут дегустации.

Для развлечения посетителей предусмотрены беспроигрышные лотереи, аттракционы, фотозоны и промоакции. Запланированы показы мод.

Также 17 ноября в столичном регионе будет объявлен единый день скидок. Покупателей ожидает снижение цен на продовольственные товары на 10-30%, на непродовольственные - до 20%. На кулинарную продукцию организаций общественного питания наценка будет снижена на 50-70%. В частности, скидки предложат "Красный пищевик", "Коммунарка", "Слодыч", Борисовский, Слуцкий и Минский мясокомбинаты, агрокомбинат "Дзержинский", "Смолевичи Бройлер", молокоперерабатывающие предприятия "Здравушка-милк", Слуцкий сыродельный комбинат, Минский молочный завод и другие производители.

К слову, свои товары со скидкой предложат и районные комбинаты бытового обслуживания. Предприятия представят продукцию собственного производства: швейные и трикотажные изделия, постельное и столовое белье, подушки, одеяла, пледы, верхнюю одежду и сувениры.

В день выборов все районные комбинаты бытового обслуживания предоставят жителям столичного региона скидку 10-30% на парикмахерские услуги. Рабочие места постараются организовать в непосредственной близости от избирательных участков (насколько это позволят санитарно-гигиенические условия). Постричься со скидкой можно будет и в стационарных парикмахерских.-0-