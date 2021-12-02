Ярмарки, сказочные представления и концерты: стало известно, как в Могилеве отметят Новый год

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Программу городских новогодних и рождественских мероприятий утвердили в Могилеве. Об этом БЕЛТА рассказали в отделе идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома.

Создание праздничной атмосферы начнется в областном центре уже 4 декабря с ярмарки "Настроение в подарок", на которой можно будет купить тематические сувениры, украшения и подарки. Выставка-продажа разместится на площади Единства и продлится до 5 января.

Череду новогодних и рождественских мероприятий в Могилеве откроют 14 декабря в 15.00 на площади Единства. Здесь же будет дан старт республиканской акции "Наши дети", которая запустит серию благотворительных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов и ребят из многодетных семей.

Церемония зажжения огней на главной елке Могилева состоится 17 декабря в 17.30. После того как на площади Ленина зимняя красавица загорится яркими огоньками, могилевчане и гости города увидят сказочное представление "Тайна Новогодней елки". На следующий день, 18 декабря, в 12.00 в парке Подниколье откроется интерактивная площадка "Сказочный дом Деда Мороза".

С 25 декабря по 16 января в выставочном зале Музея истории Могилева пройдет городской конкурс декоративно-прикладного искусства и выставка "Каляровая скарбонка".

Новогодний благотворительный праздник для воспитанников городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации состоится 23 декабря в 14.00. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пригласят на праздник в областной центр творчества. Представление состоится 24 декабря в 11.00. В этот же день детям, находящимся в социально опасном положении, покажут мюзикл. Мероприятие начнется в 14.00 в гимназии-колледже искусств им. Глебова.

Заслуженный коллектив страны Могилевская городская капелла даст 24 декабря в 16.00 новогодний концерт "Зимние фантазии". Музыкальным представлением можно будет насладиться на первом этаже торгового центра "Атриум". Общегородской праздник "Волшебство в новогоднем парке" состоится 25 декабря с 13.00 до 18.00 в парке Подниколье.

Рождественский турнир по мини-футболу "Ура-каникулы!" среди мальчиков 2009 года рождения и младше пройдет в центре творчества детей и молодежи "Агат" 28-29 декабря. Сразу несколько мероприятий запланированы на 29 декабря: в 11.00 в эколого-биологическом центре детей и молодежи запланирована экологическая гостиная "Рождественские чаепития", а в 16.00 в социально-педагогическом центре Октябрьского района состоится новогодний благотворительный утренник для воспитанников городского детского приюта.

Встреча Нового года в Могилеве "Желаем счастья в Новом Году!" пройдет с 31 декабря по 1 января на площади Единства. Мероприятие продлится с 23.30 до 1.30. В новогоднюю ночь танцевально-развлекательные программы будут организованы на нескольких открытых площадках областного центра. Так, с 1.00 до 3.00 словить ритм можно на ул. Гришина, 87 (площадка у ДК ОАО "Моготекс"), ул. Автозаводской, 1 (возле ДК филиала ОАО "БЕЛАЗ") и по пр-ту Пушкинскому, 10 (у кинотеатра "Космос"). Новогодняя программа "ЕлкаДэнс" продолжится на площади Единства с 18.00 до 21.00.

На второй день Нового года, 2 января, могилевчан пригласят на сказочное представление для детей и взрослых "Новогодний хоровод", которое начнется в парке Подниколье в 13.00.

В парке Подниколье с 7 по 9 января будет организована новогодняя ярмарка "Рождественский сувенир". Праздничные гуляния "Рождественские узоры" пройдут здесь же 7 января с 12.00 до 16.00. На следующий день, 8 января, в парке состоится сказочное представление для детей "Зима - пора чудес". Время проведения - с 12.00 до 13.00.-0-