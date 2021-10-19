Ярмарки вакансий пройдут в 8 городах и районах Брестской области

19 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ярмарки вакансий пройдут на этой неделе в восьми городах и районах Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Большинство таких акций пройдет в онлайн-формате на сайте e-vacancy.by. Сегодня с 10.00 до 11.00 электронную ярмарку вакансий организуют для безработных жителей Кобринского района. В мероприятии примут участие четыре организации, в том числе ООО "Лодисс" и Кобринский маслодельно-сыродельный завод. Наниматели заявили более 30 вакансий.

Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома организует электронную ярмарку 20 октября с 10.00 до 11.00. Специалисты кадровых служб здравоохранения - центральной поликлиники, городской больницы, родильного дома - будут готовы в режиме реального времени ответить на интересующие вопросы граждан. Соискатели смогут получить электронную консультацию, приглашение на собеседование посредством чата. Всего заявлено 44 вакансии. Также в этот день с 10.00 до 12.00 ярмарка пройдет в Пружанском районе. О своем участии уже заявили четыре организации, готовые трудоустроить 70 человек.

В Пинске органы по труду проведут электронную ярмарку вакансий 21 октября с 11.00 до 12.00. В ней примут участие пять предприятйя города: ОАО "Полесье", Пинский автобусный парк, холдинговая компания "Пинскдрев", Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги и ОАО "Кузлитмаш". В этот же день электронные ярмарки пройдут в Ивановском, Ивацевичском и Ляховичском районах.

Также 21 октября состоится межотраслевая ярмарка вакансий в Жабинке. Она пройдет с 10.00 до 12.00 в городском Доме культуры. В мероприятии примут участие представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций торговли, строительной отрасли, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и культуры. Соискателям рекомендуют иметь при себе паспорт, трудовую книжку и документы, подтверждающие квалификацию. Во время акции можно будет получить консультации в сфере занятости и банковских услуг.

Всего в январе - сентябре в Брестской области прошли 148 ярмарок вакансий, из них 93 электронные. При содействии службы занятости трудоустроены 12,7 тыс. человек, в том числе 5,1 тыс. безработных. На обучение направлено 477 безработных, 99 человек получили государственные субсидии для организации самозанятости. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 2,6 тыс. человек.

На 1 октября уровень зарегистрированной безработицы в регионе не изменился по сравнению с началом года и составлял 0,2%.-0-