Ярмарки вакансий пройдут в Могилеве 17-21 февраля

12 февраля, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Четыре ярмарки вакансий пройдут в Могилеве с 17 по 21 февраля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома Марина Снытко.

"Ярмарки вакансий в Могилеве приурочены к Неделе занятости, которая стартует 17 февраля. Планируется, что участие в них примут около 100 организаций города как государственной, так и частной форм собственности. Работодателям такие мероприятия помогают в кратчайшие сроки подобрать персонал и сформировать на ближайшее будущее резерв кадров", - отметила Марина Снытко.

Первая ярмарка вакансий пройдет 17-18 февраля. В эти дни около 80 организаций города предложат порядка 1000 вакансий. Кроме этого, 18 февраля для неработающих граждан, желающих открыть собственное дело, пройдет консультационное занятие "Возможности реализации экономической активности через самозанятость".

19 февраля на ярмарку будут приглашены организации, которые предлагают трудоустройство после прохождения обучения по направлению службы занятости. "В это же день после ярмарки вакансий для всех желающих пройдет тренинговое занятие, посвященное правильному подходу к решению вопроса профессионального самоопределения", - прокомментировала Марина Снытко.

На следующий день, 20 февраля, 10 организаций города предоставят вакансии для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Как отметила начальник управления, в этот день организации будут подбирать сотрудников на различные вакансии: от библиотекаря до уборщика. Кроме этого, запланирован тренинг, который поможет физически ослабленным людям адаптироваться к трудовой деятельности.

"Заключительным мероприятием Недели занятости станет ярмарка вакансий для людей старшей возрастной категории. Мы приглашаем к участию неработающих граждан старше 50 лет и пенсионеров. После ярмарки для людей старшего поколения пройдет тематический тренинг", - рассказала Марина Снытко.

Все ярмарки вакансий пройдут по адресу: г.Могилев, ул.Космонавтов, 17.

В среднем в базе управления по труду, занятости и социальной защите имеются сведения о наличии в организациях города около 3 тыс. вакансий. Наибольшая нехватка кадров наблюдается в промышленности (35%), строительстве и ЖКХ (почти 21%), здравоохранении (почти 13%), торговле и сфере услуг (почти 9%).

Среди востребованных специальностей - швеи, повара, кондитеры, контролеры-кассиры, продавцы, машинисты кранов, монтажники, водители, а также медработники, воспитатели дошкольного образования и инженеры.-0-