Ярмарки вакансий пройдут в Витебске, Новополоцке, Докшицком и Полоцком районах

26 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий организуют до конца августа в Витебске, Новополоцке, Докшицком и Полоцком районах. Мероприятия пройдут на сайте e-vacancy.by, сообщает БЕЛТА.





В Витебске ярмарку организуют сегодня. Более 60 вакансий предложат предприятия города: ОАО "Вистан", компания "Марко", городская больница скорой медицинской помощи и ОАО "Строительный трест № 9". В Новополоцке мероприятие состоится 27 августа, в Полоцком и Докшицком районах - 31 августа. Пока свои варианты трудоустройства в этих регионах готовы предложить хоккейный клуб "Химик", УП "Нафтан-Спецтранс", ОАО "ПолоцкСтройМатериалы" и санаторий "Боровое". Как правило, ближе ко дню проведения ярмарок количество организаций и вакансий увеличивается.





В банке данных службы занятости областного центра сейчас почти 2,9 тыс. вакансий, Новополоцка - 740, Полоцкого района - 1290, Докшицкого - около 200. Постоянным спросом работодателей пользуются рабочие специальности.





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В январе-июле этого года в Витебской области на постоянную работу трудоустроили 10,3 тыс. жителей. На 1 августа наниматели региона заявили о 9,3 тыс. свободных вакансий, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше почти на 42%.-0-