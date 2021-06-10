10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарки вакансий пройдут во всех учебных заведениях Минска, сообщил председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев на встрече со студентами в Белорусском государственном медицинском университете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень правильно сказано о том, что студенты должны иметь возможность подрабатывать в течение обучения, - сказал Владимир Кухарев. - Поэтому мы в этом году приняли решение о том, чтобы во всех учебных заведениях провести ярмарки вакансий. Всем организациям, предприятиям поставлена задача предоставить студентам вакантные рабочие места".

Председатель Мингорисполкома заметил, что студенты не могут полноценно работать по 8 часов, как того требуют многие работодатели. "Поэтому мы собираем вакансии из общепита, сферы услуг", - сказал он. Мэр также сообщил, что будет создаваться единая база вакансий, "чтобы каждый желающий мог туда заходить и на свое усмотрение, по своим возможностям, свободному времени выбирать место, чтобы подрабатывать".

Остановился Владимир Кухарев и на теме отдыха. По его словам, в городе вводится большое количество объектов для отдыха молодежи по самым различным направлениям. Ежегодно появляется множество спортивных площадок, учебные заведения строятся с бассейнами, немало футбольных площадок с искусственным покрытием.

Кроме того, принято решение о том, что после реконструкции стадиона "Трактор" на Партизанском проспекте здесь появятся возможности для проведения различных молодежных мероприятий. Сейчас изучаются мнения студентов, в том числе технических вузов, на этот счет. "Что там должно быть, какие необходимо запроектировать площадки", - уточнил мэр. В итоге планируется реализовать этот объект полностью на усмотрение молодежи. В частности, предполагается сделать кинотеатр на открытом воздухе, а также концертные, спортивные площадки.-0-