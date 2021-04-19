Ярмарку вакансий для электромеханического завода проведут 21 апреля в Бресте

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Электронную ярмарку вакансий 21 апреля проведут для Брестского электромеханического завода, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

Предприятие заявило о вакансиях более чем по десяти профессиям. Например, ищут стропальщиков, электросварщиков, операторов автоматических и полуавтоматических линий, шлифовщиков, токарей-расточников, слесарей-инструментальщиков, слесарей механосборочных работ. "Это все рабочие профессии. Завод нуждается в квалифицированных кадрах, которых найти не так просто. Среди безработных, которые у нас состоят на учете, немного людей, имеющих соответствующую квалификацию", - отметила Инна Новожилова.

С предложениями предприятия и условиями труда соискатели смогут ознакомиться на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 12.00. Также в онлайн-режиме можно будет получить консультацию кадровой службы, направить резюме, получить приглашение на собеседование.

К слову, в связи с расширением производства сотрудников набирает и "Брестское пиво". Предприятие предлагает работу укладчикам-упаковщикам, операторам линии, грузчикам и другим. Традиционно нужны кадры в сферах торговли, общественного питания, ЖКХ. "Предприятие "Белтеплоизоляция" заинтересовано в изолировщиках. Таких людей у нас мало, поэтому служба занятости хочет набрать группы для обучения. Желающие могут обратиться к нам. Нужно около 20 человек для укомплектования группы для обучения по этой специальности. Возможно, предприятие проведет и электронную ярмарку вакансий", - сказала Инна Новожилова.

На предприятиях Бреста насчитывается более 1680 вакансий. В службу занятости за содействием в трудоустройстве с начала года обратились 1234 человека, из них 741 зарегистрирован в качестве безработного. Специалисты помогли найти работу 707 брестчанам.-0-