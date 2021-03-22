Яровой сев в Гомельской области проведут более чем на 520 тыс. га

22 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области яровой сев планируют провести на площади 524,6 тыс. га, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Левковец, передает корреспондент БЕЛТА.

В сельхозорганизациях Гомельской области в этом году намерены получить 1 млн 362 тыс. т зерна с учетом кукурузы, 96 тыс. т картофеля, 43 тыс. т маслосемян рапса, овощей открытого грунта - 64 тыс. т, плодов - 10 тыс. т.

"Для реализации плана производства отработана структура посевных площадей сельскохозяйственных культур. Яровой сев планируется провести на площади 524,6 тыс. га", - проинформировал Сергей Левковец. По его словам, под яровые зерновые и зернобобовые культуры отведут 114,6 тыс. га, под кукурузу на зерно - более 90 тыс. га, на силос - 240 тыс. га. Технические культуры займут 5 тыс. га, однолетние - 43,7 тыс. га, картофель - 4 тыс. га, овощи - около 2 тыс. га, многолетние травы - 25,5 тыс. га. Перезалужение проведут на 21,7 тыс. га.

В сельхозорганизациях региона есть 49,7 тыс. т кондиционных семян, или 154% к потребности.

В числе основных задач аграриев Сергей Левковец назвал качественную подготовку машинно-тракторного парка к полевым работам. Сельхозорганизации области уже отремонтировали 690 тракторов, в том числе 170 энергонасыщенных. Общая готовность составила 87%. Активизировать эту работу необходимо в Буда-Кошелевском, Гомельском, Ельском, Жлобинском, Хойникском районах. Также отремонтировано 54 комбинированных почвообрабатывающих агрегата, 57 комбинированных посевных агрегатов, машины для внесения удобрений и другие.

Поставить на линейку готовности технику для полевых работ необходимо до 25 марта, подчеркнул председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание: по сравнению с прошлым годом весенняя кампания 2021-го из-за погодных условий начинается позже. Поэтому важно выполнить все агротехнические приемы оперативно, качественно, с соблюдением технологий. "Нужен четкий план по всем видам работ. Задачи поставлены, необходимо рационально задействовать и использовать все имеющиеся ресурсы", - отметил губернатор.-0-