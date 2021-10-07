Ясли-сад на 230 мест открыли в Дружном Пуховичского района

7 октября, Пуховичский район /Корр. БЕЛТА/. Ясли-сад "Василек" открыли сегодня в поселке Дружном Пуховичского района, передает корреспондент БЕЛТА. Возводить учреждение дошкольного образования по ул. Шамановского начали в июле 2020 года. Объект рассчитан на 230 детей, которых распределят по 12 группам. Здесь будут работать 32 педагога. "Стараемся в каждом районе столичного региона планомерно двигаться в создании нормальной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для людей. Сегодня открыли новое дошкольное учреждение, приурочили событие ко Дню матери. Сделали подарок всем родителям поселка. Помимо современного детского сада постарались также решить проблемы с благоустройством ближайшего квартала. Привели в порядок дворовые территории, сделали дорогу и пешеходные дорожки", - сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Новый детский сад был необходим Дружному: два подобных объекта долгое время были переукомплектованы. "Сюда будет ходить наш младший ребенок. Материальная база невероятная: понравилось наполнение современными игрушками, развивающими материалами для детей. Нас порадовали условия", - поделились Ольга и Дмитрий Мацукевичи, которые пришли на открытие сада со своими детьми Евгением, Тимофеем и Романом. В дошкольном учреждении предусмотрены физкультурный, тренажерный и музыкальный залы, компьютерный класс, комната безопасности, бассейн. Здесь также обустроены кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога, пункт коррекционно-педагогической помощи, ресурсные центры для педагогов, информационно-методический центр. Есть экологический холл и холл по изучению правил дорожного движения. Сад оборудован обязательным медицинским блоком, прачечной, пищеблоком с современным технологическим оборудованием. На возведение дошкольного учреждения затратили почти Br10 млн из республиканского и областного бюджетов. В ближайшее время в Минской области откроют дошкольные учреждения в Колодищах, начальную школу-детский сад в Молодечно, практически готова школа в Смолевичах. Помимо этого, недавно в столичном регионе начали строить детский сад в Фаниполе и Любани.-0- Фото Рамиля Насибулина Лечебный корпус больницы начнут возводить в поселке Дружный в 2022 году Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!