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03 февраля 2020, 07:57

Ясли-сад на 240 мест планируют построить в Жабинке

Фото из архива
Фото из архива

3 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В городе-спутнике Бреста - Жабинке - в этом году планируют начать строительство яслей-сада на 240 мест, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Сергей Левонюк.

Для возведения дошкольного учреждения образования подобран участок в микрорайоне перспективной застройки. Согласно генеральному плану развития города в течение нескольких лет там должны построить до 14 многоэтажных жилых домов. "Введение в строй нового дошкольного учреждения обеспечит шаговую доступность для жителей застраиваемого микрорайона, позволит разгрузить существующие детские сады. Необходимость в этом есть", - отметила начальник отдела по образованию райисполкома Галина Бурко.

Ясли-сад в Жабинке планируют построить по аналогии с теми, которые в 2019 году ввели в строй в Пинске и Барановичах. Дошкольное учреждение рассчитано на 13 групп, в том числе четыре ясельные, которые смогут посещать 60 детей. На первом этаже будут заниматься малыши от двух до трех лет, на втором и третьем - дети более старшего возраста. В здании предусматриваются бассейн, актовый и спортивный залы. На прилегающей территории оборудуют крытые беседки, площадки для игр, занятий спортом и изучения правил дорожного движения.

Реализовать проект намечено в 2020-2021 годах. Его финансирование будет осуществляться из областного и районного бюджетов.-0-

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