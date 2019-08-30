Ясли-сад - начальная школа открылась в новом микрорайоне Бреста

30 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Учебно-педагогический комплекс "Ясли-сад - начальная школа №11" сегодня торжественно открылся в новом юго-восточном микрорайоне Бреста, передает корреспондент БЕЛТА.

Социально значимый объект возведен за два года специалистами ОАО "Строительный трест №8 Бреста". В строительство вложено Br10,8 млн бюджетных средств. Учреждение образования рассчитано на 471 место - для 150 дошкольников и 321 учащегося начальных классов. В просторном двухэтажном здании планируется разместить 16 классов для учащихся начальной школы и 8 групп дошкольного образования.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис отметил на церемонии, что такой проект - совмещение начальной школы и детского сада - в городе уже не первый. Подобная практика себя оправдывает, поскольку это очень удобно для детей и родителей. "Микрорайон активно развивается - сейчас в нем проживают более 10 тыс. брестчан. Кроме строительства жилья он наполняется социальной инфраструктурой, которая необходима для его жителей: есть торговые, спортивные объекты, рекреационная зона. Прекрасный микрорайон, он и дальше будет развиваться", - пообещал губернатор. Анатолий Лис поздравил детей, педагогов, родителей с новым учебным годом, вручил учреждению подарок.

Очередным шагом в улучшении условий жизни горожан, а точнее его самых маленьких жителей, назвал строительство школы-сада помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. "Новый учебно-педагогический комплекс - сбывшаяся мечта большого количества молодых семей, и это стало возможным благодаря той социальной политике, которая проводится в государстве. Это настоящий современный центр развития малышей. Здесь созданы все необходимые условия для того, чтобы раскрыть талант каждого ребенка", - отметил Анатолий Маркевич.

Генеральный директор стройтреста №8 Павел Сацута вручил руководителю учебно-педагогического комплекса Юрию Боковцу символический ключ от здания. После того, как была перерезана красная ленточка, для почетных гостей праздника провели экскурсию по зданию.

Каждое помещение учреждения продумано с функциональной и эстетической точки зрения. Создана безбарьерная среда для детей с особенностями психофизического развития: есть лифт, подъемники на входах в здание, отдельные гардеробы и санузлы. Оборудованы кабинеты иностранного языка, музыки, компьютерный класс. Есть сенсорная комната, спортивный и хореографический залы, бассейн. Рационально использована прилегающая территория. С игровым городком соседствуют площадки для изучения правил дорожного движения и игры в футбол, беговые дорожки, стадион с искусственным покрытием.

Гости побывали на уроке в 1-м "А" классе. В увлекательное путешествие по стране Знаний здесь готовы отправиться 24 ребенка. Анатолий Лис и Анатолий Маркевич поздравили ребят с первым школьным днем и вручили им подарок Президента первоклассникам - красочную книгу "Беларусь - наша Радзіма".-0-