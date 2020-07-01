Ясли-сад открыли после реконструкции в Брестском районе

1 июля, Брестский район /Корр. БЕЛТА/. В деревне Скоки Брестского района сегодня после реконструкции открыли ясли-сад, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии принял участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он поздравил сельчан с наступающим праздником - Днем Независимости, отметив, что в Беларуси уже стало доброй традицией открывать к 3 июля значимые социальные объекты. В регионе большое внимание уделяют укреплению и совершенствованию материальной базы учреждений образования, обеспечению дошкольным образованием всех юных жителей области.

Здание яслей-сада в пригородной деревне Скоки было построено без малого полвека назад и уже не отвечало потребностям растущего населенного пункта. Поэтому и было принято решение о его реконструкции. Усилиями работников объединения "Брестоблсельстрой" практически за год дошкольное учреждение преобразилось до неузнаваемости. К существующему зданию пристроили две одноэтажные и две двухэтажные секции. В итоге его площадь увеличилась с 345 кв.м до 2410 кв.м. Во дворе, который раньше принадлежал коммунальникам, появились девять просторных веранд. Построены котельная и овощехранилище.

Вместимость яслей-сада увеличилась в пять раз - с 35 до 175 детей. Вместо двух здесь будут сформированы восемь дошкольных групп по 20 детей каждая и одна ясельная группа на 15 ребят. Проектом предусмотрены музыкальный и гимнастический залы, две комнаты дефектолога, информационно-методический кабинет, комната психолога, медицинский изолятор, пищеблок и прачечная. Детское учреждение укомплектовано новым оборудованием и мебелью. В целом объект обошелся бюджету в Br4,6 млн.

По словам начальника отдела образования, спорта и туризма Брестского райисполкома Виталия Черепенько, в последние несколько лет дошкольные учреждения района значительно обновились. Для решения шаговой доступности дошкольного образования за счет реорганизации помещений в детских садах дополнительно создали более 370 мест. Сейчас идет проектирование детского сада - начальной школы на 471 место в пригородной деревне Тельмы, а в поселке Мухавец планируют построить второе учреждение дошкольного образования.-0-