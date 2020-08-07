Ясли-сад открыли в минском микрорайоне Лебяжий

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый детский сад открылся сегодня в столичном микрорайоне Лебяжий по ул.Мястровской. Его возвели за год, уже 10 августа в стенах учреждения зазвучат детские голоса, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Новые ясли-сад

Дошкольное учреждение возведено по типовому проекту и рассчитано на 190 детей. Здание переменной этажности в два и три уровня.

Специалисты СУ-201 Стройтреста №35 работали круглосуточно, чтобы сдать объект в срок. Он был очень нужен в густонаселенном и растущем микрорайоне, где до сих пор было всего два детских сада. Они построены в 2015 и 2018 годах и рассчитаны совокупно на 409 мест. Местным жителям приходится отводить детей в другие дошкольные учреждения района, что создает определенные трудности для родителей.

Во время торжественного открытия

Название нового детсада "Цветик-семицветик" отражено в дизайне: светлые тона спален и яркие акценты игровых комнат, музыкального и спортивного залов, во дворе забавные сказочные игровые комплексы, теневые навесы и площадка для изучения правил дорожного движения. Есть даже компьютерный зал и небольшой бассейн.

Сейчас группы комплектуются, а на 10 августа запланирован первый рабочий день.-0-

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству Светлана Любецкая на открытии ясли-сада

Фото Андрея Покумейко