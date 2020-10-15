Ясли-сад открылись в столичном микрорайоне Брилевичи

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые ясли-сад №575 открылись сегодня в Минске, став 66-м дошкольным учреждением в Московском районе. Поздравить с этим долгожданным событием жителей микрорайона Брилевичи приехал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Родителям важно, чтобы их дети были в надежных руках, чтобы с ними работали профессионалы, которые будут воспитывать, обучать, готовить к школе. Появление таких детских садов решает эту проблему. При строительстве главное - чтобы было комфортно тем, кто здесь будет находиться. Город продолжит эту работу: мы будем обеспечивать строительство детских дошкольных учреждений в микрорайонах, где в этом есть большая нуждаемость", - сказал на открытии Владимир Кухарев. Он добавил, что сейчас в стадии строительства находится еще несколько учреждений.

В целом на 2020 год в Минске запланировано строительство 7 объектов, 5 уже введены. До конца года будут открыты еще два - в Московском и Фрунзенском районах.

Для молодой мамы Надежды Ролич и ее маленькой дочки Эмилии этот садик долгожданный. "Очень нужен был, ведь сейчас трудно найти место. А этот еще и рядом с домом. Видела площадки снаружи - все красиво, современно. Важно, что здесь и про правила безопасности детям будут рассказывать", - поделилась первыми впечатлениями Надежда.

Ясли-сад рассчитаны на 12 групп (две ясельные), одновременно здесь смогут познавать мир и готовиться к школе 230 малышей. В комплекс вошли не только кабинеты и помещения для занятий, игровые комнаты, но и бассейн, музыкальный, универсальный и физкультурный залы. Спортом можно будет заниматься и на улице - на безопасных площадках. Прогулочной территории добавило красок современное игровое оборудование.

Продолжается набор штата педагогов, техперсонала. Работникам учреждения тоже созданы комфортные условия - как в кабинетах специалистов, так и в медицинском, административно-хозяйственном блоке, прачечной, пищеблоке. Ясли-сад оснащены мощной вентиляцией, автономной системой очистки питьевой воды, современным оборудованием для помещений.

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