Ястреб-тетеревятник будет жить в Лидском замке: раненая птица сама пришла к людям

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новым жильцом Лидского замка стал ястреб-тетеревятник, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Лидского райисполкома.

История, случившаяся в Лиде, похожа на туристическую легенду. Возможно, в будущем она станет еще одной "фишкой", о которой будут говорить посетителям.

"Несколько дней назад через главные ворота в замок вошла птица с поврежденным крылом. Что случилось с молодым ястребом-тетеревятником, неизвестно. Сейчас он проходит лечение, опекает птицу один из сотрудников замка", - рассказали в райисполкоме. Ястреб идет на поправку.

На нового постояльца замка уже оформили все необходимые бумаги. Возможно, он будет отпугивать голубей, оккупировавших галереи старинной крепости. Кстати, имя для нового жильца еще не выбрано: среди вариантов - Ярила, Тиберий и Гедимин. Мнение на эту тему спросят у пользователей соцсетей и посетителей замка.

Замок - один из брендов Лиды, которая в этом году удостоена почетного звания культурной столицы Беларуси. Поводов познакомиться с древним городом становится все больше. С 3 июля в отреставрированной юго-западной башне замка работает новая экспозиция "Старонкі гісторыі ад XIV стагоддзя".-0-

Фото пресс-службы Лидского райисполкома