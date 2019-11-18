Явка на выборах в Брестской области превысила показатель предыдущей избирательной кампании

18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Явка на выборах в Брестской области превысила показатель предыдущей электоральной кампании, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Александр Коледа.

"В этом году и на досрочное голосование пришло несколько больше избирателей - 33,6%. Думаю, это в том числе сыграло свою роль в том, что и явка по итогу получилась достаточно высокой. По предварительным данным, она составила 79,97%. Это больше, чем на прошлых парламентских выборах, когда явка была 78%", - отметил Александр Коледа. В целом по области своим избирательным правом воспользовались 777 тыс. 922 жителей региона, в том числе впервые проголосовали более 12 тыс. молодых избирателей. Всего в списки избирателей были включены 972 тыс. 720 человек.

Наибольшая активность зарегистрирована в Барановичском сельском избирательном округе №7, который включает в себя Барановичский, Ляховичский районы и часть Ганцевичского. Там проголосовали 90,79% избирателей. В тройке лидеров также Беловежский избирательный округ №8, образованный на территории Каменецкого, Жабинковского и Малоритского районов (89,54%) и Днепро-Бугский №10, который включает Ивановский и Дрогичинский районы (87,83%). Самая низкая явка (56,95%) зафиксирована в Брестском-Восточном избирательном округе №3. В целом же по областному центру она превысила 60%, что, по словам председателя облизбиркома, определило итог избирательный кампании в регионе.

По 16 округам в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва баллотировались 66 кандидатов. В итоге свои полномочия продлили пять депутатов парламента действующего созыва. Избиратели также оказали доверие, отдав свои голоса заместителю директора гимназии и проректору вуза, военкому и руководителю подразделения МЧС, начальнику отдела УСК и председателю райсовета, директору детского реабилитационно-оздоровительного центра и первому секретарю райкома БРСМ, ветврачу и экономисту, председателю суда. Среди избранных депутатов - 6 женщин, четыре представителя политических партий (КПБ, Белорусская патриотическая партия, Республиканская партия труда и справедливости).

За ходом голосования в Брестской области следили 5183 национальных наблюдателя - в среднем по 5 наблюдателей на избирательный участок. В регионе также работали международные наблюдатели от миссий СНГ, ШОС, ОБСЕ, аккредитованные представители дипмиссий. "В областную комиссию письменных жалоб не поступало. На протяжении дня голосования звонков было немало, но они в основном имели технический характер. В окружные и участковые комиссии жалобы поступали от национальных наблюдателей, пока у меня точного их количества нет. Эти обращения будут рассмотрены в соответствии с законодательством, но их наличие не влияет на исход выборов в округах", - подытожил председатель областной избирательной комиссии.-0-