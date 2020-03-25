25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ЮАР заинтересована в сотрудничестве с гомельскими предприятиями в ювелирной сфере. Об этом сообщил журналистам руководитель отделения посольства ЮАР в Минске Роберто Гомес во время визита в Гомельскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Роберто Гомес подчеркнул, что это первый его визит в юго-восточный регион Беларуси. Он носит больше ознакомительный характер, однако намечены определенные направления для взаимодействия. В частности, точками соприкосновения могут стать проекты в ювелирной сфере. ЮАР известна как страна с самыми большими запасами золота в мире. В качестве надежных партнеров по переработке сырья рассматривают белорусские предприятия.

В будущем руководитель отделения посольства ЮАР в Минске планирует ознакомиться с работой ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - УКХ "Кристалл-Холдинг". В перспективе может быть налажено взаимовыгодное сотрудничество.

Во время визита Роберто Гомес изучил также потенциал ОАО "Гомельский радиозавод". В Гомельском отделении БелТПП прошли переговоры с представителями ОАО "Гомсельмаш".

Как уточнил Роберто Гомес, интерес представляет и развитие на региональном уровне - между провинциями ЮАР и областями Беларуси в целом. Так, провинция Мпумаланга сотрудничает с Могилевской областью, подписано соглашение. Между странами реализуются образовательные проекты: молодые люди из ЮАР выбирают белорусские вузы. "Африканские студенты учатся в Минске, но Гомельская область обладает большим потенциалом в этом плане", - сказал он. Налажены также контакты в машиностроении.

"Наша задача - найти пути взаимодействия и точки соприкосновения для развития отношений между регионами. Важно, чтобы они были выгодны обеим сторонам", - заключил Роберто Гомес.-0-