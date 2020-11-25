ЮАР заинтересована в сотрудничестве с Минской областью

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южно-Африканская Республика заинтересована в продолжении сотрудничества с Минской областью. Об этом сегодня заявил первый секретарь посольства ЮАР в России Секоме Коллен Мохуба на встрече с заместителем председателя Миноблисполкома Николаем Рогащуком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"Служба нынешнего посла в России закончилась. Скоро прибудет новый посол. Он также впоследствии приедет в Беларусь, чтобы вручить президенту верительные грамоты. Цель моего визита - познакомиться с органами и организациями, которые тесно сотрудничают с Южно-Африканской Республикой, - рассказал первый секретарь посольства. - В особенности хотелось обсудить взаимодействие между Минской областью и провинцией Фри-Стейт. Наша сторона готова продолжить контакты в разных векторах, например, в сферах торговли молоком и мясом, обмена студентами для обучения".

Николай Рогащук отметил, что Минская область также заинтересована в сотрудничестве с провинцией Фри-Стейт и ЮАР в целом. "Товарооборот сохраняется на высоком уровне. Экспорт растет, в основном это минеральные удобрения и самосвалы, но спектр можно и увеличивать, поэтому надеемся на дальнейшее развитие и укрепление наших отношений, как в экономической, так и социальной сферах", - подчеркнул зампред Миноблисполкома.

Первый секретарь посольства ЮАР подчеркнул, что их сторона в целом заинтересована во взаимодействии с Беларусью, в особенности в развитии туризма, а также принятии соглашения о безвизовом режиме между государствами.-0-