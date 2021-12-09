Юбилейные Коложские чтения в Гродно объединят около 400 участников

9 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском государственном университете им. Янки Купалы сегодня стартуют юбилейные, 10-е Коложские открытые областные научно-образовательные чтения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Купаловского университета.

"Форум объединит около 400 участников. В Коложских чтениях примут участие как молодые исследователи, так и состоявшиеся ученые. Среди участников нынешней конференции - преподаватели и студенты ГрГУ им. Янки Купалы, института биологии БГУ, Витебской духовной семинарии, представители института развития образования, а также учителя и школьники средних школ, лицеев и гимназий города и области", - рассказали в пресс-службе ГрГУ им. Янки Купалы.

В этом году чтения посвящены теме "Секулярный мир и религиозность". Запланирована работа очных секций, педагогических мастерских, также к конференции можно будет присоединиться онлайн.

В первый день в стенах университета пройдут пленарное заседание и круглый стол. Одна из основных тем обсуждения - религия и современный человек. На базе медиацентра гимназии №10 Гродно организуют молодежный дискуссионный пул-ап, посвященный теме "Молодежь и религия в современном мире: принятие или отторжение".

"Работа конференции продолжится 10 декабря секционными заседаниями и педагогической мастерской для работников учреждений дошкольного образования. Участники мастерской обсудят, что и как рассказывать детям дошкольного возраста о Боге", - добавили в пресс-службе университета.

ГрГУ им Янки Купалы проводит Коложские чтения с 2012 года. Проблематика их постоянно меняется, неизменной остается направленность на проблемы духовной жизни современного человека. Организаторами чтений выступают Гродненская епархия Белорусской православной церкви, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, главное управление образования Гродненского облисполкома, Гродненский областной институт развития образования, Гродненский государственный музей истории религии. Гродненский форум - региональный этап международных Рождественских образовательных чтений.-0-