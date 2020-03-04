Юбилейный фестиваль "Родные люди" пройдет в конце мая этого года

Как сообщили БЕЛТА организаторы, V Фестиваль психологической помощи семьям с усыновленными детьми "Родные люди" пройдет 29-31 мая 2020 года в Вилейском районе Минской области на базе отдыха "Вилия" (ДРОЦ "Надежда"). Организатором мероприятия является Центр поддержки усыновителей "Родные люди". В нем участвуют дети и родители из приемных и опекунских семей, волонтеры, кандидаты в усыновители, специалисты различных профилей. Фестиваль – это три дня неформального обучения и общения всех, кто заинтересован в развитии усыновления. Программой предусмотрены образовательные семинары и лектории, психологические семинары и практикумы, консультации, спортивные соревнования, игры для детей, арт-терапевтические занятия и многое другое.

Фестиваль – это место, где люди объединяются во имя одной миссии: создание здорового сильного общества. Все моральные, духовные и финансовые инвестиции, вложенные в развитие усыновления и поддержку семей усыновителей, вернутся обществу социальным здоровьем бывших сирот, их реализованным потенциалом. Усыновленные дети получат положительный опыт жизни в семье, благодаря чему смогут впоследствии создавать благополучные семьи и правильно воспитывать своих собственных детей.

Зарегистрироваться для участия в фестивале можно, перейдя по ссылке регистрация. Оказать посильную помощь организаторам фестиваля можно по ссылке сбор средств.

Информационная поддержка Фестиваля семей усыновителей – Белорусское телеграфное агентство.