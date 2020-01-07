Юбилейный концерт, сказка и горячий чай - Гомельская епархия приглашает на рождественский вечер

7 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Большой юбилейный рождественский концерт соберет сегодня православных в Гомельском областном общественно-культурном центре, сообщили БЕЛТА в информационном отделе Гомельской епархии.

Концерт откроет цикл мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования и 30-летию со дня возрождения Гомельской епархии. Разножанровая праздничная программа подготовлена по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана.

Начало мероприятия в 17.45. Вход свободный.

Также в день Рождества Христова приход храма Преображения Господня приглашает взрослых и юных гомельчан отметить этот светлый праздник вместе. Христославы и Дед Мороз будут встречать гостей во дворе с 13.00.

В рождественском вертепе можно увидеть живых овец и коз. На территории храма пройдет благотворительная ярмарка. Здесь можно приобрести рождественские подарки для своих близких - изделия ручной работы. Можно будет полакомиться венскими вафлями, угоститься горячим чаем. Кульминацией праздника станет театрализованная рождественская сказка, подготовленная молодежной группой храма "Фаворовцы". Представление начнется в 17.00. Красочный праздник подарит всем гостям незабываемые впечатления.

"Сказку о потерянном времени" по мотивам произведения Евгениия Шварца представят в Урицком доме культуры сегодня в 14.00 (Гомельский район). "Это история, которую все знают еще с детства. История о людях, которые небрежно относятся к одной очень важной составляющей нашей жизни - времени. Постановка не только заставит сопереживать главным героям, но и поможет иначе взглянуть на собственные возможности и свободное время", - рассказали в епархии. Она будет интересна и взрослым, и детям.

Музыкальная постановка подготовлена отделом религиозного образования и катехизации Гомельской епархии, молодежной и воскресной группами прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы агрогородка Урицкое. Повторное представление состоится 12 января в 13.00 на базе Гомельского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи. Вход свободный.-0-