Юбилейный марафон "Согреем детские сердца" стартует в Могилевской области 1 декабря

8 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный благотворительный марафон "Согреем детские сердца" стартует в Могилевской области 1 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Могилевского областного отделения РОО "Белорусский детский фонд" Ирина Фисюк.

"Мы уже начали подготовку к юбилейному, десятому, благотворительному марафону "Согреем детские сердца". В Могилевской области он проходит с 2012 года и стал доброй традицией - это составная часть республиканской акции "Наши дети". Главная цель марафона - помощь детям-сиротам, находящимся под опекой, детям-инвалидам, больным детям, нуждающимся детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также привлечение внимания к проблемам этой категории детей. Во время новогодних и рождественских праздников для таких деток пройдет много различных мероприятий", - рассказала Ирина Фисюк.

Так, в Областном центре творчества для детей из детских домов семейного типа, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации со всего региона, а также воспитанников спецшкол и интернатов традиционно готовят большой праздник. В Могилевском областном театре кукол пройдет мероприятие для детей с тяжелыми формами инвалидности. Могилевская гимназия-колледж искусств имени Евгения Глебова и театр им. В.И.Дунина-Марцинкевича в Бобруйске организуют праздники для детей и их семей, находящихся в социально опасном положении. В Центре медицинской реабилитации для детей, которые находятся на лечении и реабилитации, устроят большой праздник с участием волонтеров и артистов.

"Все участники наших праздников получают новогодние подарки. В прошлом году при поддержке городской благотворительной общественной организацией "Благо" подарки получили почти 1,5 тыс. детей - все воспитанники ДДСТ и коррекционных центров", - отметила директор областного отделения Белорусского детского фонда.

Одним из основных этапов областной благотворительной акции по традиции будет телемарафон. В этом году он пройдет 17 декабря. "Такие телемарафоны проходят в течение нескольких часов в прямом эфире на телеканале "Беларусь 4. Могилев". В студию приходят гости: представители исполнительной власти, организаций, предприятий и ведомств, общественных объединений и другие. Каждый из них приходит с подарками и сертификатами. Во время телемарафона транслируются видеоролики о тех детях, которые нуждаются в дополнительной поддержке и внимании. К помощи таким детям во время телемарафона могут присоединиться и жители региона", - рассказала Ирина Фисюк.

По итогам прошлого телемарафона было собрано более Br62 тыс. Эти денежные средства были направлены на оказание адресной помощи детям и специализированным учреждениям здравоохранения, образования, социальной защиты для приобретения необходимого оборудования и техники.

"С каждым годом все больше людей присоединяются к нашему марафону. Ежегодно мы стараемся добавлять новые формы. В прошлом году Могилевское областное отделение "Белорусского детского фонда" и РУП "Белпочта" совместно с торговыми объектами региона провели акцию "Рождественская посылка". Каждый желающий мог передать подарки для воспитанников детских домов семейного типа. Итогом акции стали 52 посылки, - отметила Ирина Фисюк. - В силах каждого из нас подарить в канун новогодних и рождественских праздников частичку доброты, заботы и внимания тем детям, которые в силу разных обстоятельств оказались в сложной ситуации. И мы видим, что жители Могилевской области - отзывчивые и добрые. Потому что с каждым новым марафоном мы помогаем большому количеству детей".

Организатором благотворительной акции выступает МОО РОО "Белорусский детский фонд" при поддержке Могилевского областного исполнительного комитета.-0-