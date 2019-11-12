12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Юнармейцы Бреста и Нижнего Новгорода обменяются вахтами памяти в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела социальной и воспитательной работы главного управления по образованию Брестского облисполкома Николай Тарасюк.

Ожидается, что патриотическая акция состоится в мае 2020 года. Сейчас готовится положение по несению Вахты памяти группой учащихся из Бреста в Нижегородском кремле и российскими школьниками - в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". В соответствии с положением будут решаться вопросы по финансированию проезда и проживания юнармейцев, организации их досуга. Часть расходов готов взять на себя бизнесмен из Нижнего Новгорода Андрей Дудкин.

"Недавно у нас состоялись переговоры с бизнесменом, он занимается благотворительностью и проявляет большую заинтересованность в организации совместной акции. Нужно решить много вопросов. Предварительно, речь идет о группах ребят численностью 20-25 человек. Российских юнармейцев мы планируем поселить в молодежном патриотическом центре в Брестской крепости", - рассказал Николай Тарасюк.

Также, по его словам, подготовлен проект соглашения о сотрудничестве между главным управлением по образованию Брестского облисполкома и Министерством образования Нижегородской области России. Такое сотрудничество уже налажено с правительствами Иркутской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга, префектурой Западного административного округа Москвы.

Пост №1 у Вечного огня Славы в Нижегородском кремле был открыт 8 мая 1980 года. Весь год, кроме каникул и воскресений, 30 сводных отрядов школьников из всех образовательных учреждений города поочередно несут почетную вахту в течение шести дней.

Первая смена юнармейцев у Вечного огня Брестской крепости заступила на вахту 9 мая 1972 года. За это время через военно-патриотическую школу Поста Памяти прошли более 90 тыс. старшеклассников Бреста.-0-