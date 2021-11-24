ЮНИСЕФ и партнеры запускают программу "Семья каждому ребенку" в Витебской области

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЮНИСЕФ в Беларуси и Приорбанк подписали соглашение о сотрудничестве в поддержку реализации программы "Семья каждому ребенку" в Витебской области, сообщили БЕЛТА в представительстве Детского фонда ООН в нашей стране.

Программа направлена на то, чтобы как можно меньше детей попадало в интернатные учреждения, чтобы мальчики и девочки могли восстановить контакт с биологическими родителями или найти приемную семью.

В 2018-2021 годах программа "Семья каждому ребенку" реализовывалась в Гомельском регионе. В итоге численность детей в Гомельском областном доме ребенка сократилась на 35%; снизилось количество детей, которые поступают в это интернатное учреждение. Из 61 ребенка-сироты и ребенка до 4 лет, оставшегося без попечения родителей, 41 (67%) устроен в замещающие семьи; повышена эффективность работы с биологическими семьями, воспитывающими детей раннего возраста, которые находятся в трудной жизненной ситуации (из 336 детей до 4 лет, признанных в социально опасном положении, 31 малыш (9%) изъят из биологической семьи. Сотни родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, получили экспертную помощь и поддержку. Улучшилось качество жизни некоторых детей, возвращенных в родные семьи. Подготовлены новые специалисты для работы с детьми, нуждающимися в особом уходе.

В ЮНИСЕФ подчеркнули: несмотря на усилия заинтересованных сторон, в Беларуси в 2020 году почти 5,9 тыс. детей оставались в интернатных учреждениях, в том числе более 2,3 тыс. - дети с инвалидностью.

"На основе опыта программы "Семья каждому ребенку" в Гомельской области в 2021 году достигнуты договоренности с Витебским облисполкомом о расширении географии программы. ЮНИСЕФ в Беларуси совместно с партнерами будет работать над профилактикой институционализации детей с инвалидностью и детей раннего возраста, уделяя особое внимание укреплению потенциала биологической семьи, а также выводу из интернатного учреждения детей, воспитывающихся в Витебском областном специализированном доме ребенка, Богушевском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, Детском доме города Витебска, Бегомльской вспомогательной школе-интернате Докшицкого района", - уточнили в ЮНИСЕФ в Беларуси.

Работа ведется не только при финансовой поддержке банка, но и за счет благотворителей. Фонд призывает белорусов поддержать программу "Семья каждому ребенку", сделав пожертвование на сайте. Можно также отправить СМС с любым текстом на номер 2244 для абонентов МТС и на номер 888 для абонентов А1.-0-