Юноши и девушки посоревнуются в Витебске в пожарно-спасательном спорте

24 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сегодня в Витебске пройдут областные соревнования по пожарно-спасательному спорту в помещениях среди юношей и девушек, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Состязания проведут в двух дисциплинах: преодоление стометровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице. В них примут участие команды из Витебска, Орши, Новополоцка, Полоцка, а также гости турнира - сборная Гомельской области.

В составе витебской команды чемпион и рекордсмен мира среди юношей младшей возрастной группы 2018 года Аркадий Кукшин, бронзовый призер чемпионата мира среди девушек прошлого года Ксения Чурсина. Среди представителей гомельской дружины два чемпиона мира Максим Шевелев и Полина Кушнеренко, призер чемпионата мира Анастасия Охотникова.

"Состав команд обещает соревнования высокого уровня, бескомпромиссную борьбу за каждую сотую секунды и зрелищные забеги", - отметили в управлении МЧС.