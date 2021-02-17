Юноши из Новополоцка проходят курс молодого бойца в погранотряде

17 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня 10 юношей-активистов из Новополоцка заступили на службу в Полоцкий погранотряд для прохождения однодневного курса молодого бойца. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал первый секретарь Новополоцкого городского комитета БСРМ Александр Прохоров.

"Конкурс на этот однодневный курс среди ребят был большой: уже через полчаса после объявления нам пришлось его закрыть, так как поступили 15 заявок, а мест в погранотряде было всего 10", - отметил Александр Прохоров.

Среди 10 счастливчиков, которых в итоге определил жребий, оказались учащиеся старших классов городских школ и Новополоцкого государственного политехнического колледжа. Молодые люди в течение суток будут выполнять все то же самое, что и солдаты срочной службы. Им расскажут об оружии, которым пользуются пограничники, и мерах безопасности на стрельбище. Ребята попробуют собрать и разобрать АК-74. Их научат, как оказать первую медицинскую помощь при огнестрельном ранении и доставить раненого в госпиталь, а также как и чем защититься от средств массового поражения.

Завтрашние защитники Отечества пройдут строевую подготовку, будут постигать обязанности военнослужащих и учиться безошибочно определять звания людей в военной форме. Ребятам раскроют секреты тактики пограничной службы и преподадут основы следопытства - важный навык для хорошего пограничника.

Для желающих связать свою жизнь со службой на погранзаставе расскажут, какова сегодня обстановка на государственной границе и в какие учреждения образования можно поступить, чтобы вернуться в погранотряд.

"После окончания "службы" мы вручим ребятам сертификаты о прохождении курса молодого бойца, памятные сувениры, а представители принимающей стороны наградят каждого вымпелом пограничного отряда", - рассказал Александр Прохоров.-0-