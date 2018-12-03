Юные дарования из трех стран соревнуются в конкурсе в Гомеле

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный детский конкурс "Музыка надежды" проходит с 3 по 7 декабря в Гомельском государственном колледже искусств имени Н.Ф.Соколовского, сообщили БЕЛТА в оргкомитете.

Нынешний конкурс станет уже 16-м по счету. Церемония его открытия состоится сегодня.

За награды поспорят более 100 юных дарований из детских школ искусств, гимназий-колледжей Беларуси, Украины, России. Жюри предстоит определить лучших исполнителей на духовых и ударных инструментах. Победителей наградят дипломами и денежными премиями. Лучшие номера прозвучат на заключительном концерте.

В дни конкурса также запланированы концерты, мастер-классы, экскурсии по городу.

Среди основных целей мероприятия - выявление и поддержка талантливых учащихся, развитие их творческих способностей и повышение уровня исполнительского мастерства, пропаганда лучшего педагогического опыта, популяризация музыкального искусства, укрепление и развитие творческих и дружеских связей государств ближнего и дальнего зарубежья.

Международный детский конкурс "Музыка надежды" проводится Министерством культуры Беларуси, главным управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, Гомельским государственным колледжем искусств имени Н.Ф.Соколовского.

Первый конкурс "Музыка надежды" состоялся в апреле 1996 года. Тогда творческое состязание было направлено на поддержку юных дарований в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Со временем масштабы и география конкурса расширились. За годы проведения музыкального форума его участниками стали свыше 1 тыс. юных исполнителей из Беларуси, Украины, России, Молдовы, Польши, Румынии, Болгарии, Латвии.-0-