Юные хоккеисты возложили цветы к обелиску на площади Победы в Минске

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные хоккеисты специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва БФСО "Динамо" и команды "Грифоны" во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого" возложили цветы к обелиску на площади Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков пришел на площадь Победы вместе со своей дочкой. "Этот день для всех нас многое значит. Мы все понимаем, что 3 июля ценой своей жизни, героическими поступками люди защищали наше будущее. Благодаря им мы можем спокойно жить, воспитывать своих детей. Важно, чтобы, отдаляясь во времени, новое поколение помнило, понимало и ценило эти жертвы", - сказал он. Войны должны оставаться только на спортивных площадках, подчеркнул Дмитрий Басков.

Правый защитник команды "Грифоны" Иван Воля уверен, что возможность наслаждаться мирным небом над головой, свободно ходить по улицам - заслуга наших предков. "Они воевали за нас, отдали свои жизни, чтобы следующие поколения могли жить иначе, - сказал юный хоккеист. - Эта война затронула, наверное, каждую семью в Беларуси".

Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" посвящена 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные церемонии возложения цветов в предпраздничные дни проходят по всей стране. К акции может присоединиться любой белорус.-0-